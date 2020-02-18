В г. Салават завершились Всероссийские финальные соревнования юных хоккеистов «Золотая шайба» среди сельских команд в старшей возрастной группе, в которых приняли участие 16 команд: «Бакалы» Республика Башкортостан, «Белый Барс» Самарская область, «Восток» Приморский край, «Дальнее Константиново» Нижегородская область, «Кристалл» Республика Башкортостан, «Лачын» Республика Татарстан, «Молот» Челябинская область, «Олимп» Вологодская область, «Прометей» Пермский край, «Сибирь» Томская область, «Старица» Тверская область, «Старт» Орловская область, «Стулово» Кировская область, «УЛК» Архангельская область, «Юность» Новосибирская область и «Яльчики» Чувашская Республика. Об этом сообщает Центр «ЮНИТЭКС» Минобразования Чувашии.

Чувашскую Республику представляли юные хоккеисты из Вурнарского, Яльчикского, Комсомольского районов.

Сборная команда на групповом этапе уверенно одержала победу и вышла в четвертьфинал. Команда в четвертьфинале выиграла команду «Восток» со счетом 3:1 и вышла в полуфинал. В полуфинале скрестили свои клюшки с командой «Лачын», одержав победу со счетом 3:1.

Таким образом команда Чувашии вышла в финал с сильнейшей командой, которая являлась лидером прошлого сезона. Чувашские хоккеисты с первых минут игры показали хорошую тактику. Сильная атака, результативные передачи помогли нашим спортсменам открыть счет. До конца второго периода фортуна была на стороне команды из Чувашии. Однако на последних минутах второго периода соперники забили ответную шайбу и сравняли счёт. А в третьем периоде команда сумела забить второй победный гол и отстояла этот счет. Итог финальной встречи – 2:1 в пользу Чувашской Республики.

Кстати В Волгоградской области в г. Волжский стартуют Всероссийские финальные соревнования юных хоккеистов «Золотая шайба» среди сельских команд в средней возрастной группе.

Команду Чувашской Республики представляет победитель республиканского этапа команда «Кристалл» Вурнарского района. На ледовой арене «Волжский» медали разыграют 16 команд юношей 2007-2008 гг. р.

Наша команда первую игру сыграет с командой «Газовик» Тверской области. На групповом этапе хоккеисты встретятся с командами «Ягуар» Удмуртской Республики, «Колпашевские медведи» Томской области.

18.02.2020

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