В 2019 году в УФССП России по Чувашской Республике было составлено 44 протокола об административных правонарушениях по ст.14.57 КоАП РФ (нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности) в отношении 24 организаций и одного должностного лица, связанных с коллекторской деятельностью. Об этом сообщает УФССП по Чувашии.

Судебными решениями, вступившими в законную силу, 11 организаций привлечены к административной ответственности в виде штрафа на общую сумму 1,5 миллиона рублей.

Кроме того, в отношении юридических лиц за непредставление сведений был составлен 21 протокол по ст. ст. 17.7 и 19.7 КоАП РФ.

Справочно На сегодняшний день в Чувашской Республике внесено в государственный реестр 5 организаций — в 2017 году свидетельство получили ООО «Гироскоп-Ч», ООО «Инкас Коллект», в 2019 году — ООО «Вектор», ООО «Альянс Поволжье» и ООО «Киберникс».

16.01.2020

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