Авторский коллектив пресс-центра «АгроВыбор» и журнала «Агровыбор Чувашии» Чувашского государственного аграрного университета стал лауреатом Государственной молодежной премии Чувашской Республики по итогам 2019 года. Указ «О присуждении Государственных молодежных премий Чувашской Республики 2019 года» подписал сегодня, 23 июня 2020 года, врио Главы Чувашской Республики Олег Николаев.



В конце 2018 года в Чувашской государственной сельскохозяйственной академии из студентов, магистрантов, аспирантов агровуза была сформирована инициативная группа для создания Пресс-центра «Агровыбор» и выпуска информационно-аналитического журнала «Агровыбор Чувашии». Координирует и курирует проект помощник ректора по связям с общественностью и СМИ Надежда Осипова.

В декабре 2018 г. был подготовлен первый номер, который имел успех у читательской аудитории — печатные СМИ и профессиональные радио- и тележурналисты обратили особое внимание на новое издание. Удалось заинтересовать общественность Чувашии актуальными вопросами современного АПК, развития сельских территорий, обратить внимание на важность профориентационной работы, знакомства с профессиями и формирование представления о будущей профессии с малых лет, необходимость взаимодействия дошкольных учреждений, школ, техникумов-колледжей и вузов.

В 2019 году выпущены три номера тиражом от 500 до 900 экземпляров. Издание полноцветное, с глянцевой ламинированной обложкой. Формат А 4. Объем 68-80 страниц, не считая обложки.

Изюминка издания — рубрики с приставкой АГРО-: АГРОГОД, АГРОПОДДЕРЖКА, АГРООБРАЗОВАНИЕ, АГРОТРУД, АГРОКАДРЫ, АГРОСТАРТ, АГРОНАУКА, АГРОГРАНТ, АГРОПРОБЛЕМА, АГРОСТУДОТРЯД, АГРОИДЕЯ… Общественный резонанс вызвала рубрика АГРОИНФОРМИРОВАНИЕ, в которой раскрыты вопросы государственной поддержки сельхозтоваропроизводителей. Полезной для учащихся школ и родителей школьников стала рубрика АГРОКЛАССЫ, освещающая ход реализации республиканского проекта по созданию специализированных классов естественнонаучного и инженерного направлений.

23.06.2020

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