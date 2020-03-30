На маршруте номер 162 «Чебоксары-Кугеси» сокращено количество рейсов.

Перевозчик индивидуальный предприниматель Геннадий Софронов пояснил: «На 162 маршрут транспорт выходит в рейс по графику. Кроме утренних часов, наблюдается уменьшение числа пассажиров, поэтому увеличили интервал двидения. Он в среднем составляет до 30 минут. Каждый вечер в конце рейса водители и их помощники дезинфицируют салон хлором. Кроме этого, дезинфецируем транспорт в специализированном салоне. Контролирующим ораганам предоставляем справки о добобработке. Для водителей заказали медицинские маски».

30.032020

www.tavanen.ru