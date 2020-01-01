С 1 по 8 января транспортное обслуживание в Чебоксарах по автобусным маршрутам организовано по графикам выходного дня. На маршрутах задействовано 263 автобуса среднего, большого и малого класса. Ежедневное количество рейсов по всем автобусным маршрутам в праздничные дни составит более 2700.

1 и 2 января в транспортном обслуживании будет задействовано 137 троллейбусов, произведено 1004 рейса.

3 и 5 января в транспортном обслуживании задействовано 139 троллейбусов, будет произведено 1086 рейсов.

3 и 5 января в транспортном обслуживании будет задействовано 139 троллейбусов, будет произведено 1086 рейсов.

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