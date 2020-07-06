Об этом заявил врио Главы республики Олег Николаев во время рабочего визита в Мариинско-Посадский район Чувашии, где осмотрел строящийся отрезок дороги возле села Октябрьское. В настоящее время подрядчик ведет работы на отрезке трассы в 1 км. В целом же в этом районе планируется реконструировать 10 км дороги. Аналогичные грунтовые межрайонные разрывы есть еще на шести участках дороги. Один из них — дорога между Козловским и Мариинско-Посадским районами, которая ведет в Новочебоксарск.

«Наша задача — устранить эти разрывы, чтобы обеспечить доступность, в том числе, территориальных межрайонных медицинских центров. Эти разрывы сегодня удлиняют путь. Над разработкой проектно-сметной документации начнем работать в этом году. За пять лет они должны быть устранены», — сказал он.

Изначально финансирование объекта разделили на 3 года. В этом году с учетом экономии средств по результатам проведения конкурсных процедур удалось найти дополнительно 60 млн рублей. В августе за счет этих средств планируют продолжить работу и осилить еще 2 километра. Олег Николаев отметил, что в правительстве Чувашии будут работать над тем, чтобы обеспечить полное финансирование объекта, чтобы в следующем же году завершить реконструкцию всей дороги.