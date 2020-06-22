#Самыйлучшийчувашскийклип в Ютубе с участием известного чувашского певца Алексея Московского уже посмотрели более 174 тысяч раз. Его съемки проходили в д.Шоркино и в д.Тохмееево Сарабакасинского сельского поселения Чебоксарского района, в Мариинско-Посадском и Канашском районах Чувашии с августа по декабрь прошлого года.

Вот что рассказал принимавший участие в съемках фильма местный житель Геннадий Алексеев: «Любой желающий мог попасть в массовку клипа. Для съёмки нужна была подходящая местность. После просмотра разных деревень выбор пал на деревню Шоркино, где места вокруг дома культуры подходили для съёмок, и улица была широкая, как раз что надо.Очень кстати нашелся трактор для съёмок, автобус тоже пригодился, да и люди приветливые в этой деревне. К слову, трактор предоставил для съемок глава Сарабакасинского сельского поселения Павел Амурцев. После долгих поисков мне удалось найти дом для съемоку и договориться о съёмке… Мой выбор был одобрен Алексеем, и видеооператорами, помощниками. Дом в деревне Тохмеево полностью всех устроил. Да и жильцы дома были очень приветливыми и гостеприимными. Во время съемок жители д.Шоркино выходили смотреть, как они проходят. Все получилось удачно. Это, действительно, самый лучший клип получился».

23.06.2020

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