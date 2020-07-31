В клинике «Северная» в столице Чувашии пациенты с коронавирусом будут долечиваться и выписываться, и это подразделение войдет в плановый режим работы. Об этом сообщил на заседании республиканского оперштаба по предупреждению распространения коронавируса министр здравоохранения Чувашии Владимир Степанов.

Кроме того, как сообщает cheb.ru,вчера в Минздраве РФ подписан приказ о том, что Федеральный центр травматологии возвращается в штатный режим работы по своему основному направлению, и там уже готовятся принимать пациентов.

Таким образом, к штатному режиму работы вернулись Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования, Вторая городская больница по ул. Гагарина, клиника «Северная» по ул. Университетской.

Следующая на очереди — при условии стабильной ситуации — Новочебоксарская городская больница, основной корпус.