Каток на стадионе «Олимпийский» в п.Кугеси в новогодние праздники будет доступен бесплатно для детей школьного возраста. Об этом сегодня сообщил на планерке в администрации района директор Центра спорта и здоровья «Улап» Сергей Тунгулов.

Глава администрации района Владимир Димитриев попросил обеспечить на катке музыкальное сопровождение и новогоднее настроение.

Также хоккейные коробки залиты в д. Новые Тренькасы и п. Новое Атлашево, но пока идёт процесс обкатки льда.

Владимир Димитриев акцентировал внимание на том, что в дни новогодних каникул будет объезжать и проверять площадки, предназначенные для массового отдыха.

30.12.2019

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