22 февраля будут выпущены из карантина 22 гражданина Китайской народной республики, прибывшие в Чувашию на работу и помещенные в больницу для прохождения соответствующих обследований. Признаков заражения у них не выявлено. Об этом сообщает ГТРК «Чувашия».

В Чувашии под наблюдением медиков находятся более 90 человек, посетивших Китай. Анализы на коронавирусную инфекцию у них отрицательные, наблюдение продлится 14 дней. Сегодня на рабочей планерке в администрации столицы Чувашии сказала заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по республике Елена Прокопьева. Ее слова приводит cheb.ru.

17.02.2020

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