Врио Главы Чувашии Олег Николаев подписал распоряжение об установлении карантина по бешенству на территории д. Кармалы Аликовского района Чувашской Республики. Он устанавливается с 20 февраля 2020 г. до истечения двух месяцев со дня последнего случая заболевания животных бешенством при условии выполнения запланированных противоэпизоотических и профилактических мероприятий.

На период карантина запрещается на территории неблагополучного пункта проведение выставок собак и кошек, выводок и натаски собак, отлов (для вывоза в зоопарки, с целью расселения в других районах и т.д.) диких животных, торговлю домашними животными; вывоз собак и кошек за пределы неблагополучного пункта.

20.02.2020

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