ООО «Малая строительная организация «Аликовская» выполняет капитальный ремонт здания Ишакской школы. Цена контракта — 13340687 руб.

За месяц работы уже проведены разборка покрытий кровель из рулонных материалов, устройство стяжек цементных по всей кровле здания школы; разборка кирпичных стен (вентшахта); разборка кирпичных стен ( парапет).

Также установлены радиаторы отопительные чугунные; идет прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб. Рабочими установлены воронки водосточные.

В настоящее время выполняется прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб; внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления.

Фото https://vk.com/ishaki21

3.07.2020

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