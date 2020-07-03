Капитальный ремонт здания Ишакской школы продолжается

3 июля, 2020 - Новости - нет комментариев

ООО «Малая строительная организация «Аликовская» выполняет капитальный ремонт здания Ишакской школы. Цена контракта  — 13340687 руб.

За месяц работы уже  проведены разборка покрытий кровель из рулонных материалов, устройство стяжек цементных по всей кровле здания школы; разборка кирпичных стен (вентшахта); разборка кирпичных стен ( парапет).
Также  установлены радиаторы отопительные чугунные; идет  прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб. Рабочими установлены воронки водосточные.

В настоящее время выполняется прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб; внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления.

Фото https://vk.com/ishaki21

3.07.2020

www.tavanen.ru

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Открыть все новости