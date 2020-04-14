Распространение новой коронавирусной инфекции заставляет принимать меры по ее предупреждению, которые сказываются на жизни граждан, в том числе и на жителях поселка Кугеси. Эффективная борьба с быстрым распространением вируса возможна только при совместных усилиях, как со стороны органов власти, коммерческих структур, так и населения. Вот почему важно соблюдать все рекомендации органов власти и оставаться дома.

Идет третья неделя с того момента, как Президент России Владимир Путин выступил с обращением в связи с ситуацией с коронавирусом и объявил режим нерабочих дней. За это время предпринимались различные меры по снижению скорости роста числа заболевших, в том числе ограничительные.

В цифрах Предприятия Чебоксарского района выделили продукты для малообеспеченныхранения семей. Всего было сформировано 100 пакетов.

В первые дни жители поселка столкнулись с нехваткой масок и антисептических средств, так как многие единовременно стали их закупать с запасом. Найти хлоргексидин, асептолин и другие антисептики стало сложнее. На сегодня этой проблемы нет, в аптеках и торговых учреждениях поселка маски продаются свободно, их сотрудники утверждают, что запасы имеются. Антисептики и перчатки тоже есть в наличии, многие учреждения и торговые предприятия размещают емкости с антисептическими средствами на входе. Растет и сознательность жителей, все больше людей используют маски. Необходимо понимать, что маска профилактическое средство и она в первую очередь защищает окружающих, а не того, кто ее носит. Поэтому важно носить ее всем, тогда сработает коллективная защита. Ты заботишься о соседе, а сосед заботится о тебе, в итоге все в плюсе.

Государственные органы и муниципальные учреждения, расположенные на территории поселка, постепенно совершенствуют оказание услуг гражданам, стараясь как можно больше вопросов решать дистанционно или по записи, предотвращая таким образом скопление посетителей.

Справочно В п. Кугеси маски шьют три организации.

В МФЦ начался ограниченный прием граждан. Не всегда жители воспринимают это спокойно, проблема во многом в недоверии к удаленным сервисам или банальное отсутствие понимания, как ими пользоваться. При посещении отдела Центра занятости населения Минтруда Чувашии в Чебоксарском районе наш корреспондент отметил, что граждане собираются в очередь и настаивают на личном приеме. В отдельных случаях разъяснения приходится давать начальнику отдела Олегу Александрову, чтобы успокоить граждан и убедить оформлять заявления по возможности дистанционно, чтобы не подвергать себя и окружающих риску заражения коронавирусом.

Меняются графики работы государственных и частных учреждений, например, почта теперь работает до 17 часов с выходными в субботу и воскресенье. В торговых залах сетевых магазинов по графику проводят санобработку, что влияет на время их работы. В Чебоксарской районной больнице прием граждан осуществляется, но рекомендуется по возможности отказываться от посещения медучреждения. На входе вам обязательно обработают руки антисептиком и не пропустят без бахил. Надо сказать, что во многих учреждениях можно увидеть памятки по предупреждению риска заражения коронавирусом, а также инструкции, как сшить маски.

Кстати В Чебоксарском районе зарегистрирован один случай коронавируса.

Конечно, многие жители заметили, что на улицах поселка можно встретить сотрудников районной и поселковой администрации в сопровождении сотрудников полиции. Они действуют в рамках комплекса ограничительных и иных мероприятий по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Чувашской Республики на основании Указа временно исполняющего обязанности Главы Чувашской Республики Олега Николаева за № 92 от 3 апреля 2020 г. Просим жителей поселка осознанно воспринимать сложившуюся ситуацию и относится к возникшим неудобствам без негатива.

В цифрах В Чебоксарском районе составлено уже более 55 актов о нарушении режима самоизоляции. Они оформляются по статье 20.6.1 «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе её возникновения». Санкции данной статьи предусматривает предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до тридцати тысяч рублей; на должностных лиц от десяти до пятидесяти тысяч рублей;на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, от тридцати тысяч по пятидесяти тысяч рублей;на юридических лиц — от ста тысяч до трехсот тысяч рублей.

14.04.2020

www.tavanen.ru