19 февраля врио Главы Чувашии Олег Николаев провел внеочередное заседание Правительства республики, на котором были одобрены изменения в Закон Чувашской Республики о прожиточном минимуме.

Напомним, на прошлом заседании Кабинета Министров Чувашской Республики Олег Николаев выступил против уменьшения величины прожиточного минимума в целях сохранения уровня социальной защиты граждан, проживающих в Чувашской Республике. «От этого зависят пособия различным слоям населения, поэтому вопрос очень важный», – подчеркнул руководитель региона.

По его поручению Минтруд Чувашии подготовил соответствующий законопроект, которым при снижении расчетной величины прожиточного минимума на очередной квартал предлагается устанавливать величину прожиточного минимума на уровне предыдущего квартала.

И.о. министра труда и социальной защиты Чувашской Республики Алена Елизарова заметила, что предложенное изменение позволит сохранить уровень социальной поддержки более 107 тысяч малообеспеченных жителей Чувашии.

Одобренный законопроект будет внесен на рассмотрение в Государственный Совет Чувашской Республики. Олег Николаев выразил уверенность, что на площадке Госсовета Чувашии его также оперативно проработают и примут соответствующее решение в интересах жителей республики.

19.02.2020

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