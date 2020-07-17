Ишлейский детский сад «Буратино» после ремонтных работ возобновляет работу дежурных групп с 17 июля. Об этом сообщает отдел образования и молодежной политики администрации Чебоксарского района.

Напоминаем, что дежурные группы открываются для детей, где оба родителя работают на предприятиях, деятельность которых нельзя остановить.

В дежурные группы дети принимаются на основании заявлений родителей и справок от работодателей. Прием детей осуществляется в соответствии со всеми нормами СанПиН и требованиями Роспотребнадзора, с применением «утренних фильтров» и строгим соблюдением всех санитарно-эпидемиологических мер.

Дети, посещавшие дежурные группы с 14 мая, принимаются с анализами и справкой от педиатра.

17.07.2020

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