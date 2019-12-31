Благотворительные акции

25 апреля, в Чистый четверг, сотрудники редакции газеты «Таван Ен» в п. Кугеси на старом кладбище провели субботник на могиле бывшего редактора издания, участника Великой Отечественной войны Якова Никитича Никитина и его супруги. Судя по всему, за могилой очень давно никто не ухаживает, поскольку ограда поломана, ни памятники, ни ограждение давно никто не красил. Сотрудники редакции первым делом убрали прошлогоднюю листву, закрепили ограду в двух местах, поскольку она расшаталась, затем срезали и убрали засохшие ветки лиственницы, почистили скамейку. После началась подготовка ограды к покраске, она была обработана и покрашена. Сотрудники редакции также привели в порядок памятники супругов, особо выделив красную звезду на памятнике, свидетельствующую о том, что здесь похоронен участник ВОВ.

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Помощь пострадавшим от пожара

После призыва об оказании помощи на сайте «Таван Ен» семье Любимовых из д.Янду, сильно пострадавшей от пожара, передали постельные принадлежности. Сегодня Елена Николаевна получила в швейной фабрике «Хлопковый мир» 4 одеяла и 6 подушек. «Деньги на карту перечисляют, в основном, знакомые, ученики, в первое время их был больше, сейчас поменьше. На пожертвования смогли купить доски, конечно, мы хотим купить еще больше стройматериалов, но нам очень нужна бытовая техника», — рассказала Елена Николаевна.

Работа с начинающими журналистами

В текущем году встречи в редакции со студентами ЧГУ им.И.Н. Ульянова стали регулярными.

В ходе встречи студенты адресуют сотрудникам редакции вопросы о работе в социальных сетях, о распространении газеты, о привлечении внештатных корреспондентов, о функционировании сетевого издания www.tavanen.ru. Также студенты знакомятся с подготовленными сотрудниками редакции выставками работ I Республиканского фотоконкурса «Премия имени братьев Костиных» и с фотовыставкой «Журналисты «Таван Ен» — участники ВОВ». Им демонстрируется фильм, выпущенный к 85-летию газеты, а также музейный уголок, посвященный полиграфической деятельности.

В редакции побывала и будущая журналистка, поебдительница Всемирной зимней Универсиады Лана Прусакова.

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Популяризация издания

Для популяризации издания редакция проводит различные акции, выступает на радио и телевидении, проводит конкурсы и акции в социальных сетях..

Огромный отклик у подписчиков нашел радиоэфир с участием главного редактора газеты Виктории Вышинской в ноябре. Объявленные конкурсы на лучшее название совместного проекта «Тăван радио» и газеты понравились радиослушателям. Лучшее название выбрано: «На волнах Тăван Ен».

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Сетевое издание — всегда в топе «Яндекс.Новости»

7 июня сетевому изданию «Таван Ен» исполняется два года. За два года работы сетевое издание стало одним из главных хедлайнеров новостей в Чувашии. Получение свидетельства о регистрации СМИ позволило сетевому изданию выйти в «Яндекс. Новости» и размещаться в федеральной поисковой новостной строке. Уже не редкость, когда три из пяти новостей в топ-Яндекс — сайта www.tavanen.ru. Напомним, что после получения свидетельства о регистрации сетевого издания, структура сайта была полностью переформатирована, сгенерирована с социальными сетями и месснджерами. Теперь с него в один клик можно отправлять новость на свою личную страницу в любой из социальных сетей, поделиться ею в Три новости из пяти с сайта www.tavanen.ru — в ТОП-Яндекс популярных месснджерах. За последний год на сайте появились новые сервисы — теперь поделиться новостью можно просто нажав кнопку любимого мессенджера. Работа по совершенствованию облика сайта продолжается. 30 мая на сайте был установлен новый рекорд посещаемости — 11800 просмотров за сутки. Многие заходят на него и утром, и по вечерам, потому что знают, что здесь срочная информация (особенно о ДТП, пожарах, происшествиях) может появиться в любую минуту. И ее ждут. Безусловным плюсом сайта является огромный фотобанк, который постоянно обновляется. На сайте освещаются массовые республиканские мероприятия, при этом ставка делается на качественный фоторяд. Сайт — это живой организм, который должен обновляться регулярно, чтобы быть в топе новостей, поэтому на нем можно найти интересные новости и в выходные. Чаще наш сайт читают люди в возрасте 35-44 года, причем заходят со смартфонов. Еще один бонус сайта — группа в социальной сети «ВКонтакте», в которой появляются новости о России и мире, необычные фотографии, смешные видеоролики.

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Проекты года

Министерство цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики объявлило итоги республиканского конкурса социально значимых проектов средств массовой информации 2019 года, проведенного 19.06.2019. В номинации «Социально значимый проект печатного издания» поддержаны проекты «Ҫавӑт мана алӑран, анне» (Возьми меня за руку, мама) и «Чуваш чуваша видит издалека» (Чăваш чăваша аякран курать) АУ «Редакция газеты «Тăван Ен» Мининформполитики Чувашии. Первый проект «Ҫавӑт мана алӑран, анне» (Возьми меня за руку, мама) направлен на популяризацию института семьи, лучших практик замещающих и приёмных семей. Второй проект «Чуваш чуваша видит издалека» (Чăваш чăваша аякран курать) призван рассказать о жизни чувашских диаспор в разных регионах России, об их традициях, фестивалях, обычаях.

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Розыгрыши призов среди подписчиков

В этом году редакция «Тăван Ен» масштабно провела розыгрыши призов среди подписчиков по итогам подписных кампаний. Летом — в этнокомплексе «Чемень карди» в д.Малый Сундырь, зимой — в п.Кугеси в рамках акции #таваненвмоемсердце.

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Назначение года

Виктория Вышинская назначена главным редактором газеты «Тăван Ен». Приказ о ее назначении подписал министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашии Михаил Анисимов 7 июня. Общий стаж работы Виктории Вышинской в сфере СМИ превышает 16 лет. До назначения на пост она два года исполняла обязанности главного редактора газеты «Тăван Ен». Добавим, что о назначении Виктории Вышинской главным редактором газеты первыми узнали читатели издания. Информация об этом вышла в сегодняшнем номере.

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Рост числа мест распространения газеты «Тăван Ен»

В августе редакция газеты «Тăван Ен» подписала договор с чувашским филиалом Почты России, благодаря которому уже с сегодняшней недели свежий номер издания можно будет приобрести в почтовых отделениях Чебоксар, Новочебоксарска и Чебоксарского района. «После закрытия киосков «Чувашпечати» к нам поступало много обращений от читателей из столицы Чувашии, которые хотели бы читать нашу газету, но не могли ее приобрести. Теперь она — в шаговой доступности. Любой приходящий оплатить счета на почту, отправить корреспонденцию сможет приобрести свежий номер газеты уже в этот четверг», — пояснила главный редактор издания Виктория Вышинская.

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Экспозиция года

На юбилейном Дне столицы Чувашии редакция «Таван Ен» представила на Московской набережной экспозицию, посвященную Году театра и любимому городу. Гостей встречали печатник Александр Шлябин, модели Алиса Донскова, Лиана Вышинская, Валериия Белова в экологических костюмах, изготовленных из выпусков газеты «Таван Ен». Для их изготовления главный редактор издания Виктория Вышинская и шеф-редактор Елена Губанова специально выезжали в Кшаушское сельское поселение, в котом работает известная по пошиву экологических костюмов из книг и оберточной упаковки библиотекарь Галина Иванова. Наряды получились очень тяжёлые (только для самой маленькой модели — 6 кг), модели стояли в них на протяжении 4 часов, не имея возможности присесть. Несмотря на это, они всем улыбались и соглашались сфотографироваться с хэштегами #таванен, специально изготовленными для праздника.

На площадке «Таван Ен» детей привлекали сладкие призы, взрослых — подарки. Каждый, кто оставлял отзыв о газете «Таван ен» и столице Чувашии в специально подготовленной для этого книге, получал памятный приз.

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Наш верный помощник

Редакция хочет отдельно поблагодарить внештатного корреспондента газеты Николая Смирнова, который уже 10 лет выручает ее в различных ситуациях. Как к примеру, на акции «Тăван Ен в моем сердце», где он был Дедом Морозом. В этом году на Дне деревни Адыльял Николай представил стенд с фотоотчетом о своей 10-летней работе в редакции. Спасибо, Николай!

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Популяризация чувашской культуры

Проведенная к Дню народного единства редакцией «Таван Ен» в торговом павильоне фабрики художественных промыслов «Паха Тере» фотосессия в национальных костюмах не оставила равнодушными пользователей социальных сетей. Даже спустя три дня после её проведения в редакцию поступают отзывы от читателей газеты с благодарностью за популяризацию чувашской культуры.

Мининформполитики Чувашии поддержало креативное решение редакции и предлагает запустить флешмоб к Дню народного единства, публикуя фото к Дню народного единства.

Редакция призвала читателей публиковать фото в национальных костюмах в группе «Тăван Ен» в социальной сети «ВКонтакте» с хэштегами #мыставанен. За самую яркую фотографию редакция подарила ценный подарок — двухместную палатку для отдыха на родных просторах любимой страны детскому творческому коллективу «Сеспель» из д. Шорчекасы.

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Расширение влияния в социальных сетях

В октябре в библиотеках и почтовых отделениях, магазинах Чебоксарского района начали размещать таблички с qr-кодами «Тăван Ен». Благодаря им каждый имеющий смартфон посетитель зайти на сайт www.tavanen.ru, а также на страницы редакции в социальных сетях «Инстаграм» и «ВКонтакте». Первые две таблички были установлены в Центральной библиотеке п. Кугеси, а также в Акулевской библиотеке, отделе по работе с детьми Центральной библиотеки.

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Конкурс фотокорреспондентов Чувашии — к дню основания газеты

26 июля в Музее фотокорреспондентов Чувашии состоялась торжественная церемония подведения итогов II Республиканского фотоконкурса «Премия братьев Костиных». В ней приняли участие внештатные корреспонденты газеты «Таван Ен». Почетными гостями конкурса стали директор ИПК «Чувашия» Иван Архипов, председатель оргкомитета конкурса Сергей Журавлев. До объявления результатов Сергей Журавлев провел экскурсию по музею и рассказал, откуда берет корни семья Костиных.

Победителем конкурса по решению жюри названа Оксана Садовникова за фотоработу «Я морковь не ем». Она награждена денежной премией в размере 5000 рублей, фирменным знаком фотоконкурса, который изготовил известный скульптор Петр Пупин, фирменными часами издания. Были названы победители и в трех номинациях конкурса: «Семейный традиции» — Николай Смирнов за фотоработу «Возле Волги, на лугу», в номинации «Красота родных чувашских мест» — Инна Кириллова за фотоработу «Утомленный закат засыпал над рекой», в номинации «Событие 2018 года» — Алина Карпова за фотоработу «Четайская свадьба».

В этот же день в редакции газеты «Таван Ен» состоялась презентация книги «Моя малая родина — Елаши» Почетного гражданина Чебоксарского района, ветерана спорта Александра Михайлова. Издание к печати было подготовлено в том числе и сотрудниками газеты. Участниками презентации стали внештатные корреспонденты газеты. Во вступительном слове главный редактор газеты Виктория Вышинская рассказала, как велась подготовка к печати, как редактировались предоставленные материалы, откуда черпались сведения.

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31.12.2019

www.tavanen.ru