Сегодня своими впечатлениями от поездки в Ядринский район на брифинге с журналистами поделилась заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашии Алла Салаева.

26 мая по поручению врио Главы республики она во главе рабочей группы посетила Ядринский район.

Напомним, в минувшую пятницу на заседании оперативного штаба Олег Николаев заявил, что будет направлять мобильные группы специального назначения в районы, возглавляющие антирейтинг по распространению COVID-19 в Чувашии.

По данным на 25 мая в Ядринском районе зарегистрированы 170 случаев заболевания, в том числе 138 домашних очагов инфекции с общим числом контактных лиц 429 человек, из которых 132 ребенка.

Как рассказала заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашии Алла Салаева, сегодня она лично проверила три торговые точки в Ядрине. И везде зафиксированы нарушения масочного режима. У одного из продавцов была одна единственная «не сильно чистая маска». А в другом магазине вместо дезинфицирующего средства на входе стояла бутылочка с водой. Хотя по отчету районной администрации за минувшую неделю из проверенных 127 объектов торговли только в одном было зафиксировано нарушение, и то в виде отсутствия резинового коврика. Это уже вызывало вопросы представителей республиканского штаба.

В муниципалитете также плохо выстроена работа и по определению контактных с зараженными.

«По результатам проверки в Ядринском районе мы вынуждены сделать шаг назад. На основании предписания регионального управления Роспотребнадзора, решения рабочей группы мы вышли с инициативой к Главе усилить и ввести дополнительные ограничительные мероприятия, которые будут действовать на территории района в течение минимум двух недель», – отметила Алла Салаева.

Граждане старше 65 лет должны будут по-прежнему соблюдать режим самоизоляции на дому. Причины для выхода жителей района из дома будут ограничиваться походом в магазин, аптеку, выгулом собак не далее 100 метров от дома.

На подъездах к городу заработают контрольно-пропускные пункты. Сотрудники МВД будут останавливать и проверять все машины, а тем, кто приехал в район из других регионов, будут выдавать письменное уведомление о соблюдении 14-дневного режима самоизоляции.

Предложено также сократить количество работающих объектов торговли на 50 процентов и закрыть предприятия сферы услуг, в том числе парикмахерские.

Улицы Ядрина будет патрулировать увеличенное количество мобильных групп. Они будут следить за соблюдением масочного режима на транспорте и его предельной заполняемости до половины салона.

Олег Николаев лично контролирует ситуацию в Ядринском районе. По его поручению муниципалитету выделят дезинфицирующие средства для обработки общественных мест и остановок.

26.05.2020

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