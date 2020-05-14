12 мая, врио Главы Чувашии Олег Николаев внес изменения в Указ от 3 апреля 2020 года № 92. Теперь жители республики могут заниматься физкультурой и спортом на открытом воздухе при условии совместных занятий не более двух человек и расстояния между занимающимися не менее пяти метров. Также можно гулять на улице, но не более двух человек вместе. Родители могут выходить на улицу вместе с детьми вне зависимости от их количества, но только при условии социального дистанцирования (не менее 1,5 метра) от других граждан. Детские площадки и места массового посещения остаются закрытыми.

При этом все жители Чувашии с 12 мая и до особого распоряжения обязаны использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (повязки, маски, респираторы) при нахождении в общественном транспорте, такси, при посещении магазинов, аптек, парикмахерских и т.д.

Руководители предприятий и организаций, работающих на территории республики, несут личную ответственность за соблюдение там санитарно-эпидемиологических правил: ежедневный утренний фильтр сотрудников, ежедневную дезинфекцию помещения, регулярную влажную уборку и проветривание, использование ультрафиолетовых ламп или бактерицидных облучателей и т.д.

Также руководители предприятий и организаций обязаны обеспечить своих сотрудников дезинфицирующими средствами, а также масками и перчатками и следить, чтобы сотрудники их регулярно меняли. Рекомендуется по возможности организовать транспортировку сотрудников до места работы и обратно домой, чтобы минимизировать пользование общественным транспортом.

Также предприятиям и организациям рекомендовано перевести максимально возможное количество сотрудников на дистанционный режим работы. А тем, кто должен находиться непосредственно на рабочем месте, необходимо выдать справку установленного образца.

На данный момент список предприятий и организаций, которым разрешено работать, не изменился – это производственные предприятия, организации строительной отрасли и отдельных сфер услуг, которые выполняют требования по соблюдению необходимых мер безопасности. Этот перечень организаций пока расширен не будет.

Людям возраста 65+, а также с хроническими заболеваниями следует продолжать соблюдать режим самоизоляции.

Ограничительные меры в Чувашии с 12 мая

14.05.2020

www.tavanen.ru