Инвестиции в проект группы КТЗ по созданию в Чувашии производства тракторной техники малой и средней мощности, который планируется в рамках специального инвестиционного контракта (СПИК), могут превысить 10 млрд рублей, сообщил врио главы Чувашии Олег Николаев в интервью агентству «Интерфакс-Поволжье».

«Соответствующая работа по подписанию СПИКа на производство такой техники на площадях завода уже запущена. Идет очень активный процесс, проработана «дорожная карта» по его подписанию. Инвестиции могут превысить 10 млрд рублей. В результате этого проекта предполагается создание более 500 рабочих мест на заводе промышленных тракторов (АО «Промтрактор» — ИФ). А рынок Российской Федерации получит современные отечественные конкурентоспособные машины», — сказал Николаев.

Он отметил, что чувашские предприятия группы КТЗ постепенно «набирают мощность», а «худшее преодолено».

Как сообщалось со ссылкой на власти Чувашии, группа КТЗ обсуждает с властями республики и профильными федеральными министерствами возможность создания производства тракторов мощностью двигателя от 40 до 130 лошадиных сил.

По информации гендиректора ООО «Машиностроительно-индустриальная группа «КТЗ» Андрея Водопьянова, речь идет о производстве тракторов, отвечающих современным экологическим требованиям, с возможностью цифровизации, а также с использованием различного навесного оборудования. Ожидаемые объемы реализации — более 5 тыс. тракторов в год.

«Ростех» контролирует процедуры банкротства КТЗ и его санирования по решению правительства РФ. Госкорпорация привлекла к управлению предприятиями КТЗ компанию «Транспортные компоненты», близкую к совладельцу «Трансмашхолдинга» Андрею Бокареву, а в начале 2019 года завершила передачу ей гражданского дивизиона концерна.

Банкротство заводов КТЗ осенью 2017 года инициировал ВЭБ с требованием в размере 68,5 млрд рублей как к поручителям и залогодателям по кредитам, предоставленным управляющей компании КТЗ в период, когда его контролировали Михаил Болотин и его младший партнер Альберт Баков.

Источник:https://www.interfax-russia.ru/volga/news/investicii-v-novyy-traktornyy-proekt-ktz-mogut-prevysit-10-mlrd-rub

15.05.2020

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