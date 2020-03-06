Администрация Сирмапосинского сельского поселения разместила на сайте госзакупок тендер для поиска подрядчика для текущего ремонта помещений Икковской сельской библиотеки. Начальная цена контракта — 487945 рублей. Аукцион состоится 17 марта.

Ранее сообщалось, что в 2020 году запланировано строительство дома культуры в селе Янгильдино на 26 млн руб. Будет отремонтирован Икковский дом творчества на 3 млн. руб.

На укрепление материально- технической базы учреждений культуры будет направлено более 32 млн руб., в том числе на проведение ремонтных работ — 19,3 млн. руб.; оснащение оборудованием — 9,8 млн руб.; комплектование книжных фондов — 2,4 млн руб.

6.03.2020

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