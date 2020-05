View this post on Instagram

Стали известны даты, когда авиакомпании планируют открыть летную программу в Симферополь из Чебоксар. ⠀ По информации, предоставленной авиакомпаниями, Smartavia планирует осуществить первый рейс уже 5 июня и в дальнейшем по пятницам, Nordwind Airlines откроет сезонную летную программу в Крым 22 июня 2020 года с частотой 2 раза в неделю(понедельник, пятница). ⠀ Билеты в продаже.