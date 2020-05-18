Авиарейсы из аэропорта Чебоксарах до Симферополя начнут курсировать с 5 июня. Их будет осуществлять компания «Смартавиа» по пятницам. Другая авиакомпания «Нордвинд Авиалинии» планирует начать рейсы в Симферополь с 22 июня (по понедельникам и пятницам).
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Стали известны даты, когда авиакомпании планируют открыть летную программу в Симферополь из Чебоксар. ⠀ По информации, предоставленной авиакомпаниями, Smartavia планирует осуществить первый рейс уже 5 июня и в дальнейшем по пятницам, Nordwind Airlines откроет сезонную летную программу в Крым 22 июня 2020 года с частотой 2 раза в неделю(понедельник, пятница). ⠀ Билеты в продаже.
18.05.2020
www.tavanen.ru
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