Из Чебоксар первый авиарейс в Крым планируют отправить 5 июня

18 мая, 2020 - Актуально - нет комментариев

Авиарейсы из аэропорта Чебоксарах  до Симферополя начнут курсировать с 5 июня. Их будет осуществлять компания «Смартавиа» по пятницам.  Другая авиакомпания «Нордвинд Авиалинии» планирует начать рейсы в Симферополь с 22 июня (по понедельникам и пятницам).

 

 

 

18.05.2020

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