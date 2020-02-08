Из Резервного фонда Чувашии выделяются средства на мероприятия по предупреждению коронавируса

8 февраля, 2020 - Актуально - нет комментариев

Премьер-министр Чувашии Олег Николаев подписал распоряжение о направлении  в 2020 году части средств Резервного фонда Чувашской Республики на финансовое обеспечение непредвиденных расходов, возникающих при выполнении полномочий органов государственной власти Чувашской Республики по предметам совместного ведения Российской Федерации и Чувашской Республики.   Министерству здравоохранения Чувашской Республики выделено 49639,5 тыс. рублей для реализации Плана организационных санитарно-противо­эпидемических (профилактических) мероприятий по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, в Чувашской Республике.

Министерству здравоохранения Чувашской Республики в течение двух рабочих дней со дня принятия настоящего распоряжения необходимо  представить в Министерство финансов Чувашской Республики предложения по внесению соответствующих изменений в сводную бюджетную роспись республиканского бюджета Чувашской Республики на 2020 год.

 

7.02.2020

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