Из Резервного фонда Чувашии для реализации Плана организационных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV выделяется 128203,9 тыс. рублей, в том числе: Министерству здравоохранения Чувашской Республики – 112651,0 тыс. рублей;Министерству труда и социальной защиты Чувашской Республики – 15552,9 тыс. рублей. Распоряжение об этом подписал врио Главы Чувашии Олег Николаев.
10.04. 2020
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