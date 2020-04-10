Из Резервного фонда Чувашии выделили средства на борьбу с коронавирусом

10 апреля, 2020 - Актуально - нет комментариев

Из Резервного фонда Чувашии для реализации Плана организационных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV выделяется 128203,9 тыс. рублей, в том числе: Министерству здравоохранения Чувашской Республики – 112651,0 тыс. рублей;Министерству труда и социальной защиты Чувашской Республики – 15552,9 тыс. рублей. Распоряжение об этом подписал врио Главы Чувашии Олег Николаев. 

10.04. 2020

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