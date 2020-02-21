В Чувашской Республике график доставки пенсий за праздничные дни февраля и марта скорректирован с учетом режима работы почты.

В феврале все отделения почтовой связи будут доставлять пенсии и иные выплаты: 21 февраля – за 21 и 22 февраля; 22 февраля – за 23 и 24 февраля.

В марте все отделения почтовой связи будут доставлять пенсии и иные выплаты: 6 марта – за 6-7 марта; 7 марта – за 8-9 марта; с 10 марта – по установленному графику.

Пенсионеры, получающие пенсию в кредитных учреждениях, могут ознакомиться с графиком перечисления пенсий на банковские счета и карты за текущий месяц на сайте Пенсионного фонда в разделе «Информация для жителей региона – Гражданам» или по телефону регионального контакт-центра 8(8352) 64-91-14.

21.02.2020

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