Из-за пала сухой травы в Чувашии за сутки загорелись шесть строений

6 апреля, 2020 - Актуально - нет комментариев

За прошедшие сутки в Чувашии было зарегистрировано 20 техногенных пожаров, одной из основных причин возгораний является пал сухой травы и сжигание мусора.

— Cведения по палу сухой травы и мусора идут у нас как сводки фронтовые. Только за неделю 53 случая, за субботу — воскресенье — 42 пожара, 35 из них только по этой причине. По площадям, в этом году они очень большие — в Алатырском районе —  на сегодня 150 га, Янтиковский  -80, Шумерлинский – 43, —  рассказал на планерке в Доме правительства Чувашии председатель госкомитета ЧР по делам ГО и ЧС Вениамин Петров.

Он также отметил, что уже в ряде случаев подобные пожары перекидывались на строения.

Как сообщает ГТРК «Чувашия» в Красночетайском районе сгорел жилой дом, от огня пострадали надворные строения и баня в домовладениях Вурнарского района, три дачных дома в Чебоксарах. 

6.04.2020

www.tavanen.ru 

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