Вчера в 6 вечера от огня пострадал кирпичный жилой дом по ул. Сенгерей с. Урмаево Комсомольского района. В результате пожара закопчены стены дома, поврежден телевизор. Предположительно, причиной пожара могли быть грозовые разряды.

Как сообщает ГКЧС Чувашии, главная опасность грозового явления – разряд молнии. Определить примерное расстояние до места грозовой активности можно по промежутку времени между вспышкой молнии и первым раскатом грома. Если эти промежутки времени уменьшаются, то гроза приближается. Молния опасна тогда, когда за вспышкой тут же следует раскат грома, т.е. грозовое облако находится над вами, и опасность удара молнии наиболее вероятна.

1.06.2020

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