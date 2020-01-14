Сегодня состоялось первое в этом году заседание Собрания депутатов Вурман-Сюктерского сельского поселения Чебоксарского района Чувашии, на котором присутсвовали 8 из 10 народных избранников. В нем принял участие глава района Николай Хорасев.

Основной темой обсуждения стало избрание главы поселения. По итогам работы конкурсной комиссии были представлены две кандидатуры: Владимир Ильин (143 балла) и Александр Кудряшов (180 баллов).

Депутаты единогласно проголосовали за Александра Кудряшова, который в настоящее время работает начальником отдела градостроительной деятельности и архитектуры управления общественной инфраструктуры администрации района, а до этого был заместителем главы Вурман-Сюктерского сельского поселения.

Справочно Александр Кудряшов родился 7 февраля 1983 года в д. Питикасы. Он женат, воспитывает двоих сыновей и дочь. Новоизбранный глава имеет два высших образования (юридический факультет ЧГУ им.И.Н. Ульянова и факультет «Механизация сельского хозяйства» ЧГСХА), дважды стажировался в Англии.

14.01.2020

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