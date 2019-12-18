Вчера около 11 часов в полицию поступило сообщение от 54-летней жительницы города, у которой возле дома по улице Маршака в столице Чувашии. неизвестный открыто похитил сумку с документами и сотовым телефоном. В ходе незамедлительно организованных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили, что предполагаемый преступник выехал в Моргаушский район по месту своего проживания. Об этом сообщает МВД по Чувашии.

Подозреваемого полицейские увидели на остановке общественного транспорта. Не признав в них оперативников, тот предложил приобрести у него украденный мобильник и был задержан стражами порядка. 52-летний житель района ранее неоднократно был судим. По факту грабежа в отношении задержанного возбуждено уголовное дело.

18.12.2019

www.tavanen.ru