Злоумышленник предложил оперативникам приобрести похищенный телефон

Декабрь 18, 2019 - Актуально - нет комментариев

Вчера около 11 часов  в полицию поступило сообщение от 54-летней жительницы города, у которой возле дома по улице Маршака  в столице Чувашии. неизвестный открыто похитил сумку с документами и сотовым телефоном. В ходе незамедлительно организованных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили, что предполагаемый преступник выехал в Моргаушский район по месту своего проживания.  Об этом сообщает МВД по Чувашии. 

Подозреваемого полицейские увидели на остановке общественного транспорта. Не признав в них оперативников, тот предложил приобрести у него украденный мобильник и был задержан стражами порядка. 52-летний житель района ранее неоднократно был судим. По факту грабежа в отношении задержанного возбуждено уголовное дело.

 

18.12.2019

www.tavanen.ru

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