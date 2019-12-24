В 2020 году лучшие из лучших в разных профессиях будут удостоены памятной медали «100-летие образования Чувашской автономной области». Победители определятся по итогам общественного голосования.

Все кандидатуры были одобрены и выдвинуты к участию отраслевыми министерствами и ведомствами. Учитывался стаж, опыт работы и внесённый вклад в развитие той или иной отрасли.

Голосование запущено на модернизированной платформе портала «Народный контроль»: https://poll.cap.ru/poll. Принять в нем участие может любой желающий. Дополнительной регистрации не требуется.

Для того чтобы проголосовать, на главной странице портала нужно выбрать категорию: бизнес и экономика, сельское хозяйство, медицина, образование и пр. Система предложит голосования, связанные с профессиями в той или иной области. Всего представлено около 70 номинаций (направлений профессиональной деятельности).

Для удобства пользователей фамилии кандидатов располагаются в алфавитном порядке. Дополнительно можно ознакомиться с краткой биографией номинанта, где описываются его успехи и достижения.

Отдать свои голоса за лучших представителей в своих профессиях можно в период с 23 декабря 2019 года по 15 января 2020 года. Итоги будут опубликованы на сайтах министерств и ведомств.

Среди претендентов на получение медали в номинации «Лучший специалист по фольклорному творчеству» по ссылке https://poll.cap.ru/poll/55 можно отдать свой голос за Земфиру Кузьминичну Яковлеву, хормейстера народного фольклорного ансамбля «Ҫĕн ял» Синьяльского Дома творчества МБУ «Централизованная клубная система» Чебоксарского района.

На звание «Лучший агроном» в опросе https://poll.cap.ru/poll/71 претендует агроном ЗАО «Прогресс» Константин Васильев.

В номинации «Лучший воспитатель» в опросе https://poll.cap.ru/poll/56 представлена воспитатель Кугесьского детского сада «Ягодка» Роза Чеменева.

В номинации «Лучший музейный работник» в опросе https://poll.cap.ru/poll/43 можно проголосовать за хранителя музейнвых предметов музея «Бичурин и современность» п. Кугеси Оксану Ижедерову.

24.12.2019

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