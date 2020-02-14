Администрация Сарабакасинского сельского поселения разместила на сайте госзакупок тендер для поиска подрядчика для проведения текущего ремонта Сарабакасинского центрального сельского дома культуры. Начальная цена контракта — 521 460 рублей. Аукцион состоится 27 февраля.

Администрация Сирмапосинского сельского поселения ищет подрядчика для текущего ремонта помещения Чиршкасинской сельской библиотеки. Начальная цена контракта — 533 309 рублей.

Аукцион пройдет 14 февраля.

14.02.2020

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