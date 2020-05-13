Здание спорткомплекса «Улап» в п.Кугеси отремонтируют

13 мая, 2020 - Новости - нет комментариев

На сайте госзакупок объявлен аукцион на проведение капитального ремонта здания Центра спорта и здоровья «Улап» (п. Кугеси, ул.Советская, д. 76а). Начальная цена контракта — 1363226 рублей. В настоящее время прием заявок от подрядчиков завершен, идет работа комиссии.

Также планируется провести капитальный ремонт душевых помещений  в спорткомплексе «Улап». Начальная цена контракта — 803340 рублей. В настоящее время идет процесс определения подрячика. 

Кроме того, будет проведен капитальный ремонт стадиона «Олимпийский» в п. Кугеси (начальная цена контракта  — 5798373 рубля). 

13.05.2020

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