На сайте госзакупок объявлен аукцион на проведение капитального ремонта здания Центра спорта и здоровья «Улап» (п. Кугеси, ул.Советская, д. 76а). Начальная цена контракта — 1363226 рублей. В настоящее время прием заявок от подрядчиков завершен, идет работа комиссии.

Также планируется провести капитальный ремонт душевых помещений в спорткомплексе «Улап». Начальная цена контракта — 803340 рублей. В настоящее время идет процесс определения подрячика.

Кроме того, будет проведен капитальный ремонт стадиона «Олимпийский» в п. Кугеси (начальная цена контракта — 5798373 рубля).

13.05.2020

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