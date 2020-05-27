По результатам технического обследования несущих конструкций от 11.05.2020 ООО «НЕЗАВИСИМАЯ ЭКСПЕРТИЗА», выполненного на основании договора, состояние несущих конструкций здания Карачуринской школы 35 признано аварийным (Фундаменты – ограниченно работоспособными; перекрытия – аварийными; стены – ограниченно работоспособными, стены котельной — аварийными, стропильные системы и кровли – ограниченно работоспособными).

Как поясняет отдел образования и молодежной политики администрации Чебоксарского района, в виду значительного физического износа перекрытий и стен проведение капитального ремонта здания технически сложно и экономически не целесообразно.

В этой связи родителям (законным представителям) обучающихся предлагается перевод обучающихся в Большекатрасьскую школу (расстояние — 5,6 км), Синьял-Покровскую школу (8,6 км), школу № 42 города Чебоксары (4,2 км).

26.05.2020

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