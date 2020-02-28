Под предлогом отмены несанкционированных банковских транзакций мошенники выманили у своих жертв из Чувашии 333 тысячи рублей.Об этом сообщает МВД по региону.

27 февраля в отдел полиции № 4 УМВД России по г.Чебоксары поступило сообщение от 53-летней горожанки. Заявительница сообщила, что позвонивший ей незнакомец представился сотрудником банка и убедил перевести на «безопасный» счет все имеющиеся у нее сбережения. Аферист мотивировал чреватостью хранения денег на незащищенном счете собеседницы, откуда уже, якобы, были попытки несанкционированного списания денежных средств. Местная жительница сняла всю сумму со своей банковской карточки и перевела через банкомат на продиктованные реквизиты 149 тысяч рублей.

Аналогичную схему использовали телефонные аферисты и в отношении 45-летнего потерпевшего. Заявивший в ОМВД России по г.Новочебоксарск мужчина пожаловался на злоумышленника, выманившего у него 184 тысячи рублей. Позвонивший аферист также представился сотрудником банка и, сообщив о попытке хищения денежных средств, предложил перевести их на «специальный» счет. После того, как сумма была перечислена, связь с псевдо-сотрудником банка прервалась. Горожанин понял, что стал жертвой обмана и обратился за помощью в полицию.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество».

МВД по Чувашской Республике рекомендует избегать телефонных разговоров с незнакомыми лицами, представляющимися работниками банков и предлагающими помощь в защите ваших финансовых сбережений. Это мошенники.

28.02.2020

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