За один день мошенники похитили у жителей республики порядка 600 000 рублей. Большинство из преступлений было совершено бесконтактным способом под предлогом отмены несанкционированных списаний денежных средств. Об этом сообщает МВД по Чувашии.



Жительнице Чебоксар позвонили с телефонного номера с кодом города Москвы якобы из банка, клиентом которого она является, и предупредили о попытке хищения денежных средств. Вместо того, чтобы обратиться непосредственно в кредитное учреждение, женщина стала общаться с неизвестными, которые убедили ее снять с карты около 80 000 рублей и через банкомат направить в «страховую ячейку» банка. Когда потерпевшая перевела деньги и перезвонила мошенникам, номер телефона был уже заблокирован.



Во избежание подобных ситуаций МВД по Чувашской Республике рекомендует немедленно прервать общение с позвонившими вам людьми и обратиться непосредственно в кредитное учреждение.

19.12.2019

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