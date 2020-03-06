Чувашский филиал АО «Россельхозбанк» получил первые одобренные Министерством сельского хозяйства России реестры получателей кредитов по программе сельской ипотеки и приступил к выдаче кредитов. В региональный филиал банка поступило уже более 500 заявок на сумму 900 млн рублей. Всего на текущий момент в РСХБ поступило свыше 20 тыс. обращений на сумму более 40 млрд рублей. Об этом сообщает Минсельхоз Чувашии.
Условия для приобретения доступного и комфортного жилья в сельской местности по программе сельской ипотеки являются неотъемлемой частью госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» на 2020-2025 гг. Сумма выдаваемого на срок до 25 лет кредита находится в диапазоне от 100 тыс. до 3 млн рублей (для Чувашии), при этом первоначальный взнос начинается от 10%.
6.03.2020
www.tavanen.ru
Комментарии: