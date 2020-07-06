4 июля 2020 года вывозным рейсом из Китая в аэропорт Шереметьево г. Москва прилетели 4 жителя Чувашии. Сейчас земляки пребывают на двухнедельной самоизоляции в обсерваторе санатория «Алые паруса» Моргаушского района.

Как сообщает Мининформполитики Чувашии, Пюпо состоянию на 6 июля 2020 года 246 жителей республики находятся за пределами Российской Федерации, в том числе 34 несовершеннолетних. Всего с 10 апреля 2020 года при содействии федеральных и региональных властей на родину вернулся 161 житель республики: 29 – из Индии, 28 – из США, 16 – из Таиланда, 9 – из Китая, 8 – из Италии, 6 – из Испании, 6 – из Израиля, 6 – из Индонезии, 7 – из Узбекистана, 6 – из Турции, 6 – из Великобритании, 5 – из Вьетнама, 5 – из Германии, 4 – из Франции, 2 – из Мексики, 2 – из Южной Африки, 2 – из Греции, 2 – с Кипра, 2 – из ОАЭ, 2 – из Таджикистана, 2 – из Аргентины, 1 – из Киргизии, 1 – из Южной Кореи, 1 – из Латвии, 1 – из Португалии, 1 – из Шри-Ланки, 1 – из Иордании.I

6.07.2020

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