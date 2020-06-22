19 июня 2020 года вывозным рейсом из Узбекистана в аэропорт г. Казань прилетел 1 житель Чувашии. Об этом сообщает Мининформполитики Чувашии.

По состоянию на 18 июня 2020 года 265 жителей республики находится за пределами Российской Федерации, в том числе 35 несовершеннолетних. Наибольшая часть из них остается в США (35 человек), Таиланде (34 человека), Италии (14 человек). Всего с 10 апреля 2020 года при содействии федеральных и региональных властей на родину вернулся 131 житель республики: 26 – из Индии, 24 – из США, 15 – из Таиланда, 6 – из Испании, 6 – из Индонезии, 6 – из Узбекистана, 5 – из Турции, 5 – из Вьетнама, 5 – из Германии, 5 – из Китая, 4 – из Италии, 3 – из Франции, 2 – из Мексики, 2 – из Южной Африки, 2 – из Греции, 2 – с Кипра, 2 – из ОАЭ, 2 – из Великобритании, 2 – из Аргентины, 1 – из Южной Кореи, 1 – из Латвии, 1 – из Португалии, 1 – из Таджикистана, 1 – из Шри-Ланки, 1 – из Иордании, 1 – из Израиля.

22.06.2020

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