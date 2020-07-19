19 июля вступают в силу поправки в Закон Чувашской Республики об административных правонарушениях. Об этом сообщает администрация столицы Чувашии.

Согласно изменениям, за размещение транспортных средств на озелененных территориях установлена административная ответственность в виде предупреждения или административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи рублей до двух тысяч рублей; на должностных лиц – от двух тысяч рублей до пяти тысяч рублей; на юридических лиц – от пяти тысяч рублей до двадцати тысяч рублей.

Законопроект, в который по инициативе Чебоксарского городского Собрания депутатов внесены изменения по установлению административной ответственности за размещение автотранспортных средств на озелененной территории, принят 4 июля 2019 г. Государственным Советом Чувашской Республики и 9 июля 2019 г. подписан Главой Чувашской Республики и опубликован.

Справочно

Где и когда нельзя парковать машину

Нарушением требований, установленных правилами благоустройства в Чебоксарах, будет считаться парковка на газонах, цветниках и иных территориях, занятых травянистыми растениями, на детских и спортивных площадках, площадках для выгула и дрессировки животных.

Размещение автомобилей запрещено вне зависимости от времени года. Это касается также разукомплектованных транспортных средств, транспортных средств, имеющих признаки брошенных.

Исключение действует только для машин аварийных и неотложных служб для выполнения работ, связанных с безопасностью горожан либо функционированием объектов жизнеобеспечения населения.

Сколько стоит нарушить правила?

Есть одна хорошая новость для нарушителей: увозить машины на эвакуаторах не будут и, возможно, на первый раз ограничатся предупреждением. Для нарушивших впервые предусмотрено предупреждение или штраф на граждан в размере от 1 тысячи рублей до 2 тысяч рублей, на должностных лиц – от 2 тысяч рублей до 5 тысяч рублей, на юридических лиц – от 5 тысяч рублей до 20 тысяч рублей.

Повторное (в течение года) правонарушение ведет к штрафу на граждан в размере от 2 тысяч рублей до 5 тысяч рублей; на должностных лиц – от 3 тысяч рублей до 7 тысяч рублей; на юридических лиц – от 20 тысяч рублей до 50 тысяч рублей.

Как будет производиться фиксация нарушений

Фиксация нарушений будет производиться комплексами «Паркон» и иными техническими средствами, имеющими функции фото и видеозаписи. Материалы будут передаваться в административные комиссии для рассмотрения на заседаниях комиссий и принятия решений о привлечении виновных лиц к административной ответственности.

Куда жаловаться, если в Вашем дворе паркуются на газонах и детских площадках

Например, через форму Обратной связи на сайте администрации г.Чебоксары.

Глава администрации Чебоксар Алексей Ладыковотметил: «Поправка в Закон Чувашской Республики об административных правонарушениях позволит принимать меры административного воздействия к владельцам автотранспортных средств, паркующих автомобили в неположенных местах, что существенно повлияет в целом на благоустройство города Чебоксары».

А где парковаться-то?

В Чебоксарах к началу 2019 года было зарегистрировано более 110 тысяч легковых автомобилей. При этом, по данным АО «Дирекция гаражных хозяйств», в гаражных формированиях (в т.ч. подземные, надземные, многоуровневых комплексах) насчитывается чуть более 26 тысяч машино-мест, и еще 4,7 тысяч машино-мест на стоянках временных металлических гаражей. Даже с учетом имеющихся парковок потребности чебоксарских автомобилистов в машино-местах не удовлетворены.

В Чебоксарах, по примеру ведущих городов страны, работает сеть муниципальных парковок, которые планируется расширить с учетом мнения пользователей портала «Открытый город». Регистрируйтесь на портале, участвуйте в опросах.

Кроме этого, обустраивать дополнительные парковки (возможно, эко-парковки) во дворах жители могут решением собственников жилья. В строящихся микрорайонах по эталонам комфортной городской среды парковочное пространство предусматривается сразу.

Глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков поручил главам районных администраций в контакте с горожанами рассмотреть все возможные варианты по вводу новых автостоянок и сотрудничества в рамках конкурсов инициативного бюджетирования для строительства парковок во дворах.

19.07.2020

www.tavanen.ru