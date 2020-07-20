03.05.2020 жители г. Чебоксары, используя рыболовную сеть, являющеюся промысловым орудием массового истребления водных ресурсов, незаконно добыли в Старом Чандровском пруду, расположенном в Чебоксарском районе около п. Вознесенский, рыбу — плотву в количестве 15 штук. При этом в период с 10 апреля до 10 июня 2020 года, то есть в период нереста рыбы, Приказом Министерства сельского хозяйства РФ добыча водных биоресурсов всех видов запрещена.

В результате преступной деятельности государству причинен ущерб на 7500 рублей.

Суд согласился с позицией государственного обвинителя о назначении наказания в виде лишения свободы условно и назначил с учетом личности виновных каждому наказание в виде лишения свободы условно на срок 1 год с испытательным сроком на 1 год, в течение которого за перевоспитанием осужденных будет следить уголовно- исполнительная инспекция.

Приговор в законную силу не вступил.