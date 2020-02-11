С 3 по 9 февраля бригады экстренной медицинской службы Чувашии выполнили 7 тысяч вызовов. Оперативным отделом центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи зафиксировано 12 случаев обморожения разной степени тяжести, из них 8 — у лиц в нетрезвом состоянии. В большинстве случаев скорую к пострадавшим вызывали неравнодушные прохожие. Об этом сообщает Республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи Минздрава Чувашии.

Из 7 тыс. вызовов, которые выполнили бригады скорой помощи, почти 600 – к лицам в состоянии алкогольного опьянения.

11.02.2020

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