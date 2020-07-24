Прокуратурой Ленинского района г.Чебоксары поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении жителя г.Чебоксары, который в декабре 2019 года применил насилие не опасное для жизни и здоровья в отношении представителя власти (сотрудника Управления ФССП России по Чувашской Республики).

По итогам судебного разбирательства 13.07.2020 Ленинским районным судом г.Чебоксары по данному уголовному делу вынесен обвинительный приговор и злоумышленнику назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 года с применением положений ст.73 УК РФ условно на 1 год 6 месяцев.

Приговор в законную силу не вступил.