За долг в 100 тысяч рублей приставы арестовали автомобиль

7 марта, 2020 - Актуально - нет комментариев

На исполнении в Ленинском районном отделе г. Чебоксары находится   исполнительное производство о взыскании с 32-летнего гражданина  свыше 100 тысяч рублей задолженности, из которых 13,5 тысяч приходятся на транспортный налог. Об этом сообщает УФССП по Чувашии.

В срок для добровольного исполнения должник требования исполнительных документов не исполнил, в связи с чем судебным приставом-исполнителем вынесены постановления о взыскании исполнительского сбора и  наложен арест на легковой автомобиль «Opel Astra» с изъятием на специализированную автостоянку.

В случае, если должник не погасит задолженность в полном объеме в течение 10 дней, арестованное автотранспортное средство будет направлено на оценку с последующей его реализацией.

7.03.2020

www.tavanen.ru

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