Объявления

Прайс-лист газеты "Таван Ен" с января 2019 года



ОБНОВЛЕНО 27.02.2020

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Продаю

19-55. Пластиковые ОКНА от производителя. Заводское качество. Весенние суперцены От 2800 руб за деревенское окно, у тепленное в три стекла. Немецкая фурнитура. Тел.: 8-927-668- 69-55.

19-252. Кольца колодцев ж/б

D-0,7; 1,0; 1,5.

Бурение колодцев, канализаций и скважин.

К/б блоки от производителя

20х20х40; 30х20х40; 12х20х40

Доставка.

Тел.: 8-902-327-82-52.

11-64. Продаю бычков (молодняк). Мясо телятины, говядины -270 руб. Сено. Доставка. Тел.: 8-987-126-30-07. 19-715. Продаю сено. Тел.:8-917-652-96-14. 19-789. Продаю кур, молодки, цесарки. Доставка. Тел.:8-905-029-90-50. 19-795. Окна. Скидка 60%. Акция! Закажите Окна или балкон VEKA от завода Легос со скидкой 60%. Только до конца месяца. Заказ и подробности по телефону: +7 (8352)20-10-13. ИП Паутов В.В. 20-33. Поросята, 2500 р.Тел.:8-960-311-22-86, 8-960-304-52-90. 19-781. Кровля, фундамент, кладка, фасады.Срубы, отделка. Стройматериалы по низким ценам.Гарантия качества, Пенсионерам скидки. Тел. 8-937-384-01-71. 20-30. ООО «Дубрава» реализует: доски хвойных и лиственных пород любых размеров, дрова дуб, береза 1м, 0,5м и колотые, горбыли хвойные 3м с доставкой на дом. Тел: 8-909-302-21-76, 8-952-021-94-09, 8-906-382-30-87. Куплю



19-510. Куплю крупный рогатый скот..Тел.:8-902-327-56-06.

19-772. Закупаю коров, бычков, телок. Тел.:8-960-310-98-78. Олег.

19-764. Куплю бычков, коров. Тел. 8-961-344-03-82. Рома.

19-810. Куплю овец, овец с ягнятами, козлят, телят. Тел.:8-960-494-31-03, 8-960-313-78-01.

19-811. Куплю на мясо коров, быков, телок. На откорм бычков, дорого. И вынужденный забой. Тел.8-961-345-77-89.

20-26. Куплю крупнорогатый скот. Вынужденный забой. Тел.:8-927-851-27-77.

20-27. Куплю дорого коров, бычков, телок. Вынужденный забой. Тел.: 8-937-379-90-01.

Работа

ОВМД России по Чебоксарскому району приглашает на службу мужчин в возрасте до 40 лет, имеющих образование не ниже среднего, отслуживших в рядах Вооруженных Сил РФ, годных по состоянию здоровья для службы в органах внутренних дел Российской Федерации. Имеются вакансии полицейского и полицейского водителя в отдельном взводе патрульно-постовой службы полиции с местом дислокации п. Кугеси Чебоксарского района.

Основными задачами строевых подразделений ППСП являются:

1. Обеспечение правопорядка на улицах, объектах транспорта и в других общественных местах.

2. Обеспечение безопасности личности, предупреждение и пресечение преступлений и административных правонарушений на постах и маршрутах патрулирования.

3. Выявление на постах, маршрутах и задержание лиц, совершивших преступления и скрывающихся от следствия и суда.

4. Оказание содействия подразделениям полиции, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, в исполнении возложенных на нее обязанностей.

Строевые подразделения ППСП выполняют следующие функции:

1. Защита жизни, здоровья, прав и свобод граждан от преступных и иных противоправных посягательств.

2. Оказание помощи гражданам, пострадавшим от преступлений, административных правонарушений и несчастных случаев, а также находящимся в беспомощном либо ином состоянии, опасном для жизни и здоровья.

3. Пресечение противоправных деяний и задержание лиц, совершивших преступления, по «горячим следам». Активное предотвращение преступлений и административных правонарушений, выявление обстоятельств, способствующих их совершению, и в пределах своей компетенции принятие мер к устранению данных обстоятельств.

4. Обеспечение правопорядка при массовых мероприятиях, своевременное реагирование и пресечение попыток нарушений установленного порядка их проведения.

5. Совместно с другими подразделениями органов внутренних дел принятие неотложных мер по спасению людей и оказанию им в установленном порядке доврачебной помощи при авариях, катастрофах, пожарах, стихийных бедствиях и иных чрезвычайных обстоятельствах.

6. Взаимодействие с гражданами по вопросам охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности.

7. Участие в пределах своей компетенции в мероприятиях по профилактике и предупреждению преступлений и иных правонарушений, осуществляемых по линии других подразделений органов внутренних дел, правоохранительных органов, органов государственной власти.

8. Участие в пределах своих полномочий в выполнении задач, определенных планами перевода органов внутренних дел на военное время и действий при чрезвычайных обстоятельствах.

9. Участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в проведении контртеррористических операций.

Сотрудникам полиции гарантируется:

— стабильная заработная плата;

— оплачиваемый отпуск продолжительностью от 40 календарных дней;

— возможность получения бесплатного высшего юридического образования заочного обучения в образовательных организациях МВД России;

— возможность получения единовременной выплаты для приобретения жилья после 10 лет службы;

— возможность получения ежемесячной денежной компенсации за наем (поднаем) жилого помещения;

— государственное страхование жизни и здоровья;

— иные социальные гарантии, предусмотренные законодательством РФ.

По вопросам приема на службу обращаться по адресу:

Чувашская Республика, Чебоксарский район, п. Кугеси, ул. Тепличная, д.3.

Тел. 8 835 40 2 15 52 (дч); 8 835 40 2 15 00 (отдел кадров);

8 919 666 60 30 (Ольга Эдуардовна).

Поздравления

Хаклă та юратнă мăшăра, аттене, асаттене Атайкасси ялĕнче пурăнакан Петр Романович МАКСИМОВА 80 çулхи юбилей ячĕпе саламлатпăр!

Чăваш юман пек çирĕп сывлăх, тулăх пурнăç, тулли телей, çăлкуç пек тапса тăракан вăй-хăват сунатпăр. Пурăнса иртернĕ кашни кун савăнăç тата ăшăлăх парнелетĕр, пурнăç вăй-халĕ нихăçан та ан чактăр. Нумай-нумай çул пире савăнтарса пурăнмалла пултăр. Эпир сана юрататпăр тата хаклатпăр.

Салампа мăшăрĕ, хĕрĕсемпе кĕрĕвĕсем, ывăлĕпе кинĕ, мăнукĕсем, кĕçĕн мăнукĕсем, тăванĕсем.

20-39

Хаклӑ мӑшӑрӑма, аттене Тойтерек ялĕнче пурăнакан Валентин Трифонович СОКОЛОВА 85 çулхи юбилей кунӗпе ӑшшӑн саламлатпӑр. Юман пек ҫирӗп сывлӑх, пархатарлӑ кун-ҫул, ҫӑлкуҫ пек тапса тӑракан вӑй-хал, пысӑк хавхалану сунатпӑр. Ачусен тата мӑнукусен пархатарне ӗмер-ӗмер курмалла пултӑр.

Саламлаканĕсем : мăшăрĕ, ачисем, мăнукĕсем.