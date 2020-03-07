На исполнении в Ленинском районном отделе г. Чебоксары находится исполнительное производство о взыскании с 32-летнего гражданина свыше 100 тысяч рублей задолженности, из которых 13,5 тысяч приходятся на транспортный налог. Об этом сообщает УФССП по Чувашии.
В срок для добровольного исполнения должник требования исполнительных документов не исполнил, в связи с чем судебным приставом-исполнителем вынесены постановления о взыскании исполнительского сбора и наложен арест на легковой автомобиль «Opel Astra» с изъятием на специализированную автостоянку.
В случае, если должник не погасит задолженность в полном объеме в течение 10 дней, арестованное автотранспортное средство будет направлено на оценку с последующей его реализацией.
7.03.2020
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