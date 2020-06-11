Зарплаты в Чувашии по сравнению с другими регионами России не достаточно высокие. Это отметил врио Главы Чувашии Олег Николаев 11 июня в своем выступлении на очередной сессии Государственного Совета Чувашской Республики.

«Первоочередное значение в государственной политике имеет повышение заработной платы работникам бюджетной сферы. С 2012 года в рамках реализации «майских» указов Президента Российской Федерации расходы бюджета на оплату труда позволили увеличить среднюю зарплату врачей – в 2,2 раза, младшего медперсонала – в 4,1 раза, работников культуры – в 2,7 раза. Стоит признать, что этого недостаточно. По уровню доходов республика в настоящий момент находится отнюдь не на передовых местах», — посетовал Олег Николаев.

Чтобы исправить такое положение дел, принято решение пересмотреть вопрос создания в республике высокооплачиваемых, стабильных рабочих мест. Они должны появиться во всех секторах экономики.

«За последние месяцы количество людей, зарегистрированных в качестве безработных, увеличилось почти в пять раз, превысив порог 21 тысячи. Такой резкий рост, вызванный эпидемией, показывает совершенно иную картину в сфере занятости и требует от нас новых подходов и решений», — подчеркнул руководитель региона.

11.06.2020

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