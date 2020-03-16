Дело о строительстве кордодрома в Новочебоксарске обсуждается вторую неделю подряд в Доме правительства Чувашии. 10 марта Олег Николаев поручил «в кратчайшие сроки» решить вопрос, поднятый девятиклассником из Новочебоксарска о судьбе недостроенного кордодрома. Через неделю, 16 марта, глава администрации Новочебоксарска Ольга Чепрасова отчиталась, что 11 марта «зарегистрировано право оперативного управления на земельный участок для занятий с кордовыми моделями». Об этом сообщает ИА «REGNUM».

«Держите ситуацию на контроле. В случае необходимости я готов в любое время подключиться, поучаствовать в этой деятельности», — подчеркнул Олег Николаев.

16.03.2020

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