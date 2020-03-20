Минспортом Чувашии введены временные ограничения на занятия в спортивных школах в связи с пандемией коронавируса. Соответствующий приказ подписал и.о. министра физической культуры и спорта Чувашской Республики Василий Петров.

С 21 марта 2020 года до особого распоряжения отменяются тренировочные и секционные занятия в республиканских спортивных школах. Ведомство также рекомендует главам муниципалитетов республики отменить занятия в муниципальных спортивных школах.

По словам и.о. руководителя регионального Минспорта Василия Петрова, речь не идёт о временном закрытии спортивных объектов, они продолжат свою работу. В этот период спортсмены продолжат тренировочный процесс в домашних условиях. Тренеры будут консультировать своих подопечных дистанционно.

Что касается оказания оздоровительных услуг населению, групповые оздоровительные занятия также будут отменены. При желании любители спорта в индивидуальном порядке смогут посещать плавательные бассейны, тренажёрные и другие спортивные залы, но количество одновременно находящихся на оздоровительном сеансе людей не должно превышать пропускной способности спортивного объекта.

«Просим всех любителей физкультуры и спорта с пониманием отнестись к этим мерам. Приоритет работы министерства на сегодняшний день — недопущение распространения коронавируса, сохранение здоровья спортсменов» — отмечает и. о. министра Василий Петров.

20.03.2020

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