Прокуратурой Чувашской Республики организованы проверочные мероприятия по факту гибели детей и взрослого в ходе пожара в жилом доме, расположенном по ул. Вторая Путепроводная г. Чебоксары, произошло возгорание с последующим задымлением внутренних помещений.

В результате произошедшего, двое детей и один взрослый, находившиеся в жилом доме, погибли. Предварительная причина гибели пострадавших – отравление угарным газом. В настоящий момент устанавливается причина произошедшего возгорания. На место происшествия выехал лично заместитель прокурора Чувашской Республики Александр Кондратьев. Прокуратурой Чувашской Республики по данному происшествию организованы проверочные мероприятия, которые поручены прокуратуре Калининского района г.Чебоксары. К проверке будут подключены специалисты и иных контролирующих органов. В ходе проверочных мероприятий будет дана оценка исполнению требований законодательства о пожарной безопасности, проверены условия жизни несовершеннолетних. 20.03.2020 www.tavanen.ru