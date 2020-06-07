Для проверки хода реализации нацпроекта «Культура» заместитель министра культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики Елена Чернова проинспектировала ход строительных и ремонтных работ в учреждениях культуры Чебоксарского и Моргаушского районов республики.

Вместе с заместителем главы администрации по социальным вопросам Чебоксарского района Сергеем Димитриевым, начальником отдела культуры, туризма и социального развития Екатериной Кирилловой, главой Кшаушского сельского поселения Чебоксарского района Сергеем Мульдияровым она посетила с. Янгильдино, где началось строительство нового дома культуры на 150 мест.

Как сообщает Минкультуры Чувашии, в настоящее время работы по строительству выполняются с отставанием по срокам на 2 недели. На днях планируется выполнить заливку фундамента. Генподрядчиком является АО «Марспецмонтаж».

В ходе посещения данного объекта обсуждался ход и качество строительных работ. По ряду вопросов были даны конкретные рекомендации, в том числе и по соблюдению сроков выполнения работ.

По словам Сергея Мульдиярова, инфраструктура нового очага культуры полностью будет соответствовать современным требованиям: дом культуры будет оснащен зрительным залом, гримерной, библиотекой, кабинетами для кружковой работы, санузлами.

В рамках рабочей поездки Елена Чернова также посетила Кшаушскую библиотеку Чебоксарского района, где уже завершены ремонтные работы и Большесундырскую сельскую библиотеку Моргаушского района, где ремонтные работы еще продолжаются. В библиотеки уже поступили новое оборудование, мебель, книжная продукция.

Напомним, в 2019 году эти библиотеки получили по 5 миллионов рублей на создание современного пространства, обновление фондов, ремонт помещений, внедрение в работу информационных систем и обеспечение доступа к отечественным информационным ресурсам, а также профессиональную переподготовку и повышение квалификации персонала библиотеки.

7.06.2020

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