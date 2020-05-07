О том, как избежать заражения новым коронавирусом, о методах лечения много информации, но не всегда она достоверная. Как разобраться, что полезно, а что, наоборот, может навредить? Разговариваем об этом с Евгением Орешниковым, заместителем главного врача БСМП в Чебоксарах, где лечат больных коронавирусом-19.

— Евгений Витальевич, в начале года, когда пошли известия из Китая о новом возбудителе, вирусологи уверяли, что это обычный коронавирус, не страшнее гриппа, и волноваться нет причин. Нас вводили в заблуждение?

— У вирусологов была информация от китайских ученых, что появившийся возбудитель из «серии» коронавирусов. С ними мы хорошо знакомы. Каждый пятый человек чихает и жалуется на насморк по осени и немного по весне именно из-за них. Но как оказалось, это вовсе не простуда, новый вирус относится, скажем так, к семейству «SARS», а это меняет дело.

СПРАВКА «СЧ» Евгений Орешников — врач-анестезиолог-реаниматолог. Стаж работы 28 лет. Кандидат медицинских наук, доцент кафедры факультетской и госпитальной терапии медицинского факультета ЧГУ имени И.Н. Ульянова.

Сравнивать его с гриппом по принципу опаснее или нет, я бы не стал. Потому что для нас, врачей-практиков, грипп очень серьезное заболевание. Каждый год в реанимации нашей больницы мы буквально бьемся за жизнь пациентов, заразившихся им, и не всегда нам удается отбить их у инфекции. На моей памяти были осложнения, когда люди полностью теряли зрение, у них отказывали сердце, легкие или почки, после болезни развивался инсулинозависимый сахарный диабет. Но с гриппом все-таки психологически проще, а этот вирус нам абсолютно не знаком. Приходится учиться на ходу лечить больных. У одних ковид вызывает повышенную свертываемость крови, и это ведет к тромбозам. У других поражает кишечник, у третьих сразу попадает в нижние отделы легких и начинает их разрушать. И ученым, и врачам-практикам придется посвятить немало времени его изучению.

— А почему нельзя делать тесты всем, чтобы сразу выяснить, кто болен, а кто нет?

— Для этого нужны лаборатории, большое количество лабораторий и обученных лаборантов. Это время и деньги. Представим, что один анализ стоит 100 рублей (а он стоит дороже), то для республики потребуется 150 миллионов, чтобы выполнить по одному тесту на каждого. А их нужно два-три. Экспресс-тесты пока ненадежны. Ждем появления тест-систем для определения антител в крови.

— Но если люди все равно болеют, то зачем карантинные меры, самоизоляция?

— Дело в том, что карантин нужен не для того, чтобы люди не заражались. Увы, с вирусами такой фокус не проходит, им заразятся большинство из тех, кто предрасположен к этому. Но одно дело, когда в больницу за один раз поступает 20 человек с дыхательной недостаточностью, а другое — 200. Понятно, что при большом количестве тяжелых больных одномоментно мы не сможем помочь всем.

— Очень часто задают вопрос — почему аппараты ИВЛ не всем помогают выздороветь? Или их не хватает?

— Почему-то многие думают, что это волшебный такой аппарат: подключил его — и человек здоров. Нет, совсем не так. Если у человека отказывают легкие и он не может дышать сам, мы прибегаем к искусственной вентиляции, когда за него дышит техника. Пациент получает кислород, и если у него остался запас собственных сил, он может выжить. К сожалению, на этот момент, когда пациента нужно подключать к ИВЛ, организм часто уже не в состоянии функционировать. Кроме легких у человека много других органов, которые страдают при вирусной нагрузке. И надо сказать, что аппараты ИВЛ в отличие от кислорода нужны не всем тяжело болеющим.

— А если отказывают почки? Пациенту можно подключить искусственную почку?

— Да, мы подключаем. Недавно был первый случай, когда у женщины развилась почечная недостаточность на фоне ковида. Обычный гемодиализ идет около 4-6 часов, а врачи Михаил Доброхотов и Павел Сигов 25 часов проводили процедуру гемодиафильтрации. Она обычно идет от 12 до 36 часов. Да, долго, но в случае необходимости выполняем ее.

— А это правда, что после ковида легкие уже не восстанавливаются?

— Любое воспаление легких не проходит бесследно. Ковид здесь не исключение. Но опять все зависит от состояния организма, иммунитета. Естественно, что пациенты, пережившие тяжелое воспаление, будут нуждаться в наблюдении. Те, кто перенес инфекцию бессимптомно или легко, будут жить прежней жизнью.

— А почему в группе риска оказались не только пожилые, но и гипертоники? Ведь после сорока лет, наверное, половина людей страдает повышенным давлением.

— С гипертониками не все так просто. Но по порядку. Вирус должен как-то внедриться в организм. У нас есть рецепторы белка ACE2, куда он прикрепляется и, проникнув внутрь клетки, начинает размножаться. Так вот. У части гипертоников не работают определенные лекарства. Ну не помогают, и все! Оказывается, что у них рецепторы белка ACE2, грубо говоря, «дефектные». Но именно это и спасает их от заражения новым коронавирусом: ему не с чем сцепляться.

Теперь перейдем к пожилым. Думаю, ученые со временем дадут ответ на этот вопрос. Можно предполагать, что в силу изношенности организма у старых людей не хватает в организме цинка, витамина Д3, еще чего-то, что есть у детей и молодых людей. Существует мнение, что к 60 годам прекращает действовать иммунитет, вызванный прививкой БЦЖ. При этом мы видим, что и среди пожилых людей есть выздоровевшие пациенты. Не исключено, что работает перекрестный иммунитет: человек в прошлом году не вылезал из простуд, а в этом спокойно переболел ковидом. И еще из наблюдений врача-практика, кошатники болеют легче: по-видимому, коронавирусы кошек хоть не заражают человека, но их попадание в организм вызывает выработку антител, в том числе и к нашему коронавирусу.

— Каждому хочется получить волшебный совет, как уберечься от инфекции. Но все рекомендации такие противоречивые. То надо носить маски, то не надо, то опять надо. Что делать?

— Во-первых, не паниковать. Паника убивает больше людей, чем инфекции и всякие ЧП. Маски нужны, если вы заходите в магазин, аптеку, троллейбус. Там можно встретиться с вирусоносителем, который ни сном ни духом не ведает о своем заражении. Но если вы идете по улице, и в радиусе 10 метров никого нет, или едете в своей машине, то маска, конечно же, ни к чему.

В период эпидемии обязательно нужно спать много. Прямо вот с запасом. Отдохнувший организм с большим энтузиазмом борется с вирусами, чем измотанный. Нужно есть белок: яйца, рыбу, творог, мясо. Обязательно масло: холестерин нужен клетке для строительства прочной оболочки. Я студентам по примеру своих профессоров говорю, что на занятия по лечению туберкулеза надо приходить сытыми. Голодный лейкоцит вас не защитит.

Если нет аллергии на витамины, непременно их принимайте, особенно витамин Д3. Сейчас каждому нужно постараться максимально оттянуть свое заражение. А там, глядишь, вначале эпидемия выдохнется, а потом и вакцина появится. И вирус адаптируется к человеку и станет не таким агрессивным.

— А если вдруг почувствовал себя плохо? В больницу?

— Вот в больницу, если температура ниже 37,5 и отсутствует одышка, у вас нет ощущения нехватки воздуха, стремиться не надо. Вы попадете в обстановку, где высокая концентрация вируса, и кто знает, как будут развиваться события дальше. Легко болеющие люди не нуждаются в лечении. У них все пройдет само. Вызываете врача на дом, получаете больничный и с удовольствием пользуетесь случившимся отдыхом. В интернете есть масса дыхательных упражнений, потихоньку, не напрягаясь, практикуете понравившиеся и выполняете предписания доктора: много пить и так далее.

Если же появились одышка, лихорадка, ощущение того, что задыхаетесь, тогда вызываете «скорую».

— А КТ? На всякий случай?

— Если нет симптомов, то не надо ничего делать. Вы сегодня сделали КТ, у вас все отлично, а через неделю заразились. Придется еще раз облучаться. Поэтому не занимайтесь самодеятельностью.

— Тогда последний вопрос, а покапать интерферон, чтобы укрепить иммунитет?

— Вот тут я вас огорчу. Не надо ничего капать. Как ни странно, но интерфероны в данном случае открывают ворота инфекции. В этом ученым еще предстоит разбираться, поэтому еще раз: никакой самодеятельности.

Источник http://sovch.chuvashia.com/?p=223160