Сегодня, 5 марта, на совещании под руководством врио главы Чувашской Республики Олега Николаева обсудили вопросы реализации реформы обращения с ТКО. который подчеркнул, что необходимо выработать план действий для переработки и утилизации ТКО экологичным и безопасным путем и для обеспечения раздельного сбора мусора.

Подробнее об итогах реализации реформы доложил и.о. министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики Владимир Максимов.

Он отметил, что в настоящее время вывоз ТКО в Чувашии осуществляется с 13897 мест накопления, на которых установлено более 26 тысяч контейнеров. В 2019 году за счет средств республики было построено 5000 контейнерных площадок и приобретено 7698 контейнеров, еще 4136 контейнеров приобретено региональным оператором. В текущем году за счет средств республиканского бюджета планируется закупить еще 4500 контейнеров на сумму 50 млн. рублей, что полностью закроет потребность республики.

На сегодняшний день вывоз ТКО осуществляется из 98,8 % населенных пунктов республики. Еще 21 населенный пункт остается неохваченным в связи с отсутствием подьездных путей для спецтехники.

За 2019 год общий объем собранного и вывезенного мусора составил 2,8 млн. куб. метров отходов.

Генеральный директор регионального оператора ООО «Экоцентр» Виктор Лагуновский сообщил, что регоператором в каждом районе создано представительство, созданы кассовые узлы по бескомиссионному приему платы населения, единый call-центр по консультированию, а также организована система видеоконтроля за движением спецтехники, позволяющая отследить в каких населенных пунктах был произведен вывоз отходов.

В настоящее время остается острым вопрос оплаты услуг за вывоз мусора. Владимир Максимов отметил, что уровень сбора мусора составляет 84%. Размер задолженности перед региональным оператором составляет 239 млн рублей.

Помимо этого, на совещании рассмотрен вопрос внедрения раздельного сбора мусора на территории республики.

Отметим, что в Чувашии реализуется пилотный проект, в соответствии с которым в микрорайоне «Новый город» г. Чебоксары установлено 37 сетчатых контейнеров, в мкр. «Университет» — 7 , в г. Новочебоксарск – 9. В данных контейнерах мусор разделяется на две фракции – «сухие» и «мокрые». К сожалению, исследования показали, что лишь 50% отходов соответствовали необходимым требованиям.

Владимир Максимов отметил, что в настоящее время Минстроем Чувашии разрабатывается Порядок накопления твердых коммунальных отходов (в том числе их раздельного накопления) на территории Чувашской Республики, а также рассматриваются возможности стимулирования населения к раздельному сбору мусора. Он отметил, что до 1 мая проект будет готов и представлен на рассмотрение Кабинета Министров Чувашской Республики.

Врио главы республики Олег Николаев подчеркнул, что нормативно-правовой акт должен пройти широкое обсуждение с населением республики.

5.03.2020

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