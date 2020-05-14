Инцидент произошел на минувшей неделе в Чебоксарском районе. На кадрах видно, как на одну из автозаправочных станций заезжает автомобиль «Лексус». Владелец, лицо которого закрывает медицинская маска, решает не прибегать к помощи работника бензоколонки. Пополнив бак на 53 литра, мужчина садится в машину и уезжает. Работники АЗС сообщили об инциденте в полицию, нарушитель был задержан в городе Воротынец Нижегорoдской области и доставлен обратно в Чувашию. Об этом сообщает ГТРК «Чувашия».

14.05.2020

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